L'emergenza coronavirus ha portato club e Federazioni di tutto il mondo a fare i conti con le perdite economiche causate dalla sospensione dei campionati. Non è da meno il Belgio, dove l'Anderlecht ha chiesto ai suoi giocatori di rinunciare a un mese di stipendio per garantire a tutti i dipendenti di mantenere il posto. Le negoziazioni sono ancora in corso, ma nel frattempo è arrivato un bel gesto da parte di Vincent Kompany che, dei biancomalva, è capitano e allenatore in coppia con Franky Vercauteren. L'ex Manchester City infatti, come riportato da Het Laatste Nieuws, si è offerto per aiutare i compagni di squadra e mettere la parte di coloro che, per necessità o volontà, non vogliono rinunciare al loro salario mensile. "La scelta è tua - avrebbero affermato i vertici del club -. Ma quelli che scelgono di non rinunciare ai loro soldi non sono solidali".