Papa Francesco ha dedicato un messaggio allo sport nell'Angelus celebrato durante la messa delle Palme: "In questo periodo vengono fuori i valori più importanti, come resistenza e spirito di squadra. Rilanciamo lo sport per la pace e per lo sviluppo"

"Domani, 6 aprile, ricorre la Giornata Mondiale dello Sport per la Pace e lo Sviluppo, indetta dalle Nazioni Unite". Lo ha ricordato il Papa all'Angelus che si è celebrato nella Basilica di San Pietro durante la messa della domenica delle Palme. Papa Bergoglio ha aggiunto: "In questo periodo, tante manifestazioni sono sospese, ma vengono fuori i frutti migliori dello sport: la resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé. Dunque, rilanciamo lo sport per la pace e lo sviluppo". Nella basilica vaticana, dove si è svolta la messa per le Palme, le pochissime persone presenti (l'arciprete della basilica, il cardinale Angelo Comastri, alcune suore, i lettori), erano sedute una per banco. Oltre alle persone che hanno aiutato il pontefice nella celebrazione, tra ministranti e cantori, e gli operatori dei media, in basilica erano presenti una quindicina di persone. La messa si è svolta dunque senza pellegrini per contenere il contagio da coronavirus e senza processione con i ramoscelli di ulivo. La benedizione si è svolta ai piedi dell'altare.