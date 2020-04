Anche l'allenatore dell'Al Sadd Xavi Hernandez si unisce alla battaglia globale contro il coronavirus. L'ex centrocampista blaugrana ha infatti donato 1 milione di euro in favore di un ospedale di Barcellona impegnato nella lotta contro il Covid-19 e nella ricerca di una cura per questo virus. Xavi, insieme alla moglie Nuria Cunillera, ha aiutato con questa cifra la struttura ad acquistare attrezzature sanitarie sia per i professionisti che per i pazienti. La donazione di Xavi si aggiunge a quelle di Pep Guardiola e di Leo Messi, che allo stesso modo hanno supportato la battaglia contro il coronavirus nelle scorse settimane. In una Spagna colpita profondamente sul piano dei contagi e dei decessi, il mondo del calcio si stringe intorno agli ospedali e cerca di dare il proprio concreto segnale di vicinanza.