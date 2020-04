La Clericus Cup torna in campo per pregare. FOTO

2/3

“Pray and Play” c’è scritto nelle maglie 2020 presentate a fine febbraio, prima che l’emergenza Covid 19 stoppasse l’avvio del Mondiale della Chiesa, al solito a 16 squadre. Ora non si gioca fisicamente ma spiritualmente. E le prime suppliche arrivano dal Collegio trasteverino del Sedes Sapientiae, dai vicecampioni del torneo. È l’allenatore dei biancorossi crociati, padre Josefo Juerta, unico sacerdote presente in ogni edizione del torneo giocato nella capitale, a radunare, tenendo le debite distanze, i suoi ragazzi nel seminario prima dell’ invocazione corale

Papa: "Rilancio dello sport per pace e sviluppo"