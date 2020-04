È Inter|Qlash di Diego Campagnani la vincitrice dell’ “EverybodyPlaysHome Tournament”, al termine della doppia finale giocata contro la Fiorentina eSports. Si chiude così il torneo organizzato da eSports, con la somma dei gol tra gara di andata e gara di ritorno che premia quella che era la favorita della vigilia. 2-1 il punteggio complessivo, con l’Inter vittoriosa 1-0 all’andata e la Fiorentina che non riesce a ribaltare il verdetto al ritorno, non andando oltre l’1-1. Una doppia finale comunque equilibrata, che vede la conferma di Diego Campagnani, in arte “Crazy fat gamer”, numero 1 del ranking mondiale di Fifa, nonostante l’ottimo percorso di Giovanni Salvaggio.



La partita di andata

Eppure, dopo i primi 45’ dell’andata, era stata la Fiorentina ad andare più vicina al gol, cogliendo un palo clamoroso con un destro incrociato e violentissimo di Crujiff, e Lloris bravo a respingere d’istinto anche sulla ribattuta. All’intervallo il risultato è 0-0, ma dopo appena 10’ della ripresa Eusebio brucia in velocità David Luiz e conclude in modo imparabile di sinistro, sul palo del portiere: è la rete dell’1-0, decisiva, con cui si chiude il match di andata.

La partita di ritorno

Copione simile al ritorno, con il primo tempo che termina sempre 0-0 e l’Inter che sblocca il risultato nella ripresa. Una magia di Ronaldo, destro secco all’incrocio dei pali, pareggiata solo nei minuti finali da quella di Cruijff, che si gira e scarica in porta facendo 1-1. Troppo tardi per pensare a una rimonta, per la Fiorentina: vince il torneo l’Inter|Qlash.