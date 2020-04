Materazzi a FIFA come nel 2006: che stacco! VIDEO

Cross dalla sinista, stacco di testa imponente per il gol di Materazzi: è successo ai Mondiali del 2006 in finale ma anche durante "United per l'Italia", la sfida virtuale lanciata da Sky che ha coinvolto tante stelle del calcio CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Un Materazzi come non si era mai visto. O forse sì. Uno stacco di testa che inevitabilmente non poteva non richiamare quello più importante della sua carriera, in finale ai Mondiali 2006 contro la Francia. Stavolta però è stato in una realtà diversa, quella virtuale. L'ex difensore dell'Inter infatti è stato tra i protagonisti di "United per l'Italia", l'iniziativa lanciata da Sky di una sfida di beneficenza a FIFA 20 che ha coinvolto 20 calciatori e due pro-player di eSports. Nella terza partita, Materazzi ha avviato prima l'azione con un preciso lancio di sinistro, poi si è fiondato in avanti facendosi trovare prontissimo a svettare in area sul cross dalla sinistra. Proprio come successe in Germania 14 anni fa.