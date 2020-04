4/7

Alla fine della discussione si brinda, come per una bella vittoria. Gabrielloni, 25 anni, detto "Gabrigol", in questa stagione aveva già segnato 10 reti, prima dello stop al campionato imposto dall'emergenza coronavirus. "Dovevo laurearmi questa estate, ma ho approfittato del blocco del campionato per mettermi sotto con la tesi e anticipare la data. Un peccato non essere riuscito a farlo con la mia famiglia vicina, ma avrò modo di festeggiare quando tutto sarà finito, e sarà ancora più bello"