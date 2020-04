Il calciatore cinese è stato ripreso in un video mentre provava a falsificare la targa della sua automobile: il Guangzhou, squadra allenata da Fabio Cannavaro, lo licenzia per "gravi violazioni disciplinari"

Una bravata pagata a carissimo prezzo: Yu Hanchao, calciatore del Guangzhou Evergrande (squadra allenata da Fabio Cannavaro), è stato licenziato dal suo club dopo che è stato ripreso in un video mentre cercava di modificare una lettera della targa della sua automobile, dalla E alla F. "Il giocatore Yu Hanchao ha gravemente violato le disposizioni disciplinari del club e quindi è stato licenziato", la nota diffusa dalla società cinese. Un gesto, quello di Yu Hanchao – quotato esterno offensivo classe 1987 del Guangzhou Evergrande e della Nazionale cinese –, mirato a eludere le restrizioni imposte dal governo nazionale: la sua Mercedes, che era registrata a Liaoning, si trovava infatti a Guangzhou (2700 km di distanza) dove è stato registrato il filmato; in Cina infatti è consentito l’accesso dei veicoli non locali alle strade per quattro giorni consecutivi, dopodiché il veicolo non deve essere guidato per altri quattro giorni. Il video del tentativo di falsificazione della targa si è subito diffuso su Weibo, social network cinese, scatenando l’ira del Guangzhou che ha così deciso di licenziarlo. Yu Hanchao inoltre è stato punito dalle autorità con 15 giorni di custodia, una multa di circa 700 euro e una penalità di 12 punti dalla propria patente.