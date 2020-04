Una tradizione rispettata pur vivendo in Cina, a migliaia di chilometri di distanza. Pranzo pasquale tipicamente napoletano per i fratelli Cannavaro: pasta al forno, casatiello, salsicce e friarielli, i prodotti tipici della città di Napoli. Non ci sarebbe da stupirsi, se tutto ciò non avvenisse a circa 7000km di distanza dal capoluogo campano. Siamo infatti in Cina, dove vivono e lavorano i fratelli Cannavaro: Fabio come allenatore del Guangzhou Evergrande e Paolo, come suo collaboratore tecnico. Tra simpatiche battute e prese in giro, però, i due ex calciatori non hanno saputo rinunciare alle specialità della loro terra, come raccontato attraverso alcune stories sul proprio profilo Instagram da Fabio. La giornata si conclude con un bel barattolo di Nutella e alla domanda di Fabio, se anche la Nutella arrivasse anche in Cina, Paolo ha risposto: "Certo, mica siamo sulla luna!". Un modo come un altro per sentirsi comunque vicini all'Italia, in un momento così difficile e a così tanti chilometri di distanza.