Wayne Rooney non ha dubbi: il Liverpool è la squadra più forte del momento. L’attaccante inglese, oggi al Derby County, ha fatto poi un paragone tra il gioco dei Reds e quello della Roma di qualche anno fa. "Ricorda il gioco dei giallorossi con Totti, quando giocava da 10 e c’erano due esterni che attaccavano l’area di rigore" ha detto al Sunday Times. Da un punto di vista personale, nonostante detenga il record di marcature sia al Manchester United che con l’Inghilterra, non si è mai reputato un vero centravanti: "Sono orgoglioso di questi record, ma avrei potuto fare anche più gol. Non sono mai stato un Lineker o un Van Nisterlrooy ma ho segnato tanto perché ho avuto tempo. Il mio record allo United potrà durare a lungo: i giocatori di oggi non rimangono più tanto tempo in una squadra".

"Messi o CR7? Dico Leo"

Nonostante lui e Cristiano Ronaldo siano stati compagni di squadra a Manchester per cinque stagioni, tra il 2004 e il 2009, Rooney ha espresso la propria preferenza su Messi: "Leo è differente. Ronaldo è implacabile, un assassino d’area di rigore, ma Messi ti tortura prima di ucciderti e hai l’impressione che si diverta più degli altri. In generale, hanno cambiato il calcio in relazione ai gol segnati".