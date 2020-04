Fifa 20, Sky Sport eCup: i risultati del quarto torneo

Il 21 aprile 2020 si è disputata la quarta delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup. Ricordiamo che i vincitori delle prime 7 giornate si sfideranno nella fase finale conquistare il titolo di campione della prima edizione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Come sempre la competizione ha visto sfidarsi tra loro 512 giocatori provenienti da tutta Italia. In finale questa volta sono arrivati Daniel Picci (SpeachTV - Francia) e Nicola Marino (GoalKeepper01 - Torino); conosciamoli meglio!

I finalisti

Daniel Picci, in arte SpeachTV, ha 26 anni ed è un consulente immobiliare di Monserrato (CA). Giocatore da Fifa11, è un tifoso del Milan e ha scelto la Francia (4-4-2 per la finale). A sfidarlo Nicola Marino, in arte GoalKeepper01): 24 anni, da Cuneo, ha iniziato a giocare ai tempi di Fifa14. Tifa Torino e in finale ha schierato proprio la sua squadra del cuore con un 4-4-2.

La finale

La finale è stata a senso unico in favore di SpeachTV che si è imposto con un secco 3-0. Marcatori? Giroud (2) e Dembele.

SpeachTV (Francia) - GoalKeepper01 (Torino) 3-0