Il difensore dell'Arsenal e il suo compleanno in quarantena: in un video compare contemporaneamente in cinque versioni diverse e ricambia gli auguri ricevuti da tifosi e follower. "Un solo David non è abbastanza per esprimere la mia gratitudine per tutti i vostri messaggi! Vi amo tutti!"

Come festeggiare un compleanno trascorso in quarantena? Facendosi in cinque. È la scelta presa da David Luiz per condividere sui social la sua gioia per i suoi 33 anni. Il difensore brasiliano dell'Arsenal, arrivato ai Gunners dal Chelsea nella scorsa estate e in campo sin qui 32 volte in stagione, ha postato su Instagram un video in cui appare contemporaneamente in cinque pose diverse: da quella più elegante, con giacca e papillon, a quelle più sportive, con maglietta e cappello con visiera. Tutti pronti a soffiare sulle candeline della torta presente al centro sul tavolo, con due palloncini che compongono il numero 33 visibili sullo sfondo. "Un solo David non è abbastanza per esprimere la mia gratitudine per tutti i vostri auguri! Vi amo tutti!" è il messaggio rivolto a tifosi e follower. Un modo speciale per celebrare un compleanno diverso dagli altri.