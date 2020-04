La proposta fatta pervenire all'IFAB potrebbe ricevere un parere già entro la settimana. In caso di ripresa delle attività, l'idea sarebbe quella di allargare temporaneamente a cinque le sostituzioni possibili all'interno di una partita con l'opzione di aggiungerne una sesta in caso di tempi supplementari

Qualora il calcio dovesse ripartire dopo l'emergenza Coronavirus, che lo sta tenendo fermo, allora si potrebbe presentare il problema legato ai calendari. Questi, infatti, risulterebbero intasati, obbligando i giocatori a veri e propri tour de force, considerando anche il lungo periodo di inattività di questi mesi. Si studia una soluzione e in prima linea c'è la Fifa, che come prima cosa vorrebbe mettere mano al regolamento delle sostituzioni, portando a 5 i possibili cambi all'interno di una singola partita. Questa proposta, che la Fédération Internationale de Football Association ha fatto pervenire all'IFAB, sarebbe valida fino alla stagione 2020/2021, partite internazionali ed Euro 2020 – spostato a giugno 2021 – compresi. Adesso l'ente internazionale responsabile del regolamento calcistico potrebbe pronunciarsi in merito già al termine di questa settimana.

La salute prima di tutto

I giocatori vanno tutelati dunque. Sia fuori dal campo in questo periodo di lockdown, sia dentro se si dovesse riprendere a giocare: "La loro sicurezza è una delle nostre principali priorità - ha commentato un portavoce della FIFA a Sky Sports - la frequenza delle partite più alta del normale può aumentare il rischio di potenziali infortuni a causa di un conseguente sovraccarico del lavoro. Proponiamo quindi di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione del relativo organizzatore del campionato. Nelle competizioni in cui sono attualmente consentite meno di cinque sostituzioni a ciascuna squadra verrà ora data la possibilità di utilizzare fino a cinque cambi durante la partita, con l’opportunità di una sostituzione aggiuntiva in caso di tempi supplementari”.