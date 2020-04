El Shaarawy, palleggi e freestyle in casa. VIDEO

Stephan El Shaarawy è in Cina, paese in cui si è trasferito la scorsa estate per giocare con lo Shanghai Shenhua. In attesa che il calcio riparta, l'ex calciatore di Roma e Milan si allena ma si diverte anche in casa con il pallone. Nell'ultimo video pubblicato sui social, El Sharaawy ha mostrato tutto il suo talento, palleggiando e togliendosi cappello e felpa senza mai perdere il contatto con il pallone. Numeri che hanno ottenuto l'apprezzamento dei suoi followers e che non sono passati inosservati neanche agli occhi di Radja Nainggolan, che ha prontamente commentato: "Mi sembrava strano te con la cuffia. Comunque dai tu la finisci veramente nel circo, questo non è calcio". El Shaarawy chiude con un pacato "Ti aspettavo" il piccolo sfottò tra i due compagni di squadra ai tempi della Roma.