Dramma in Brasile, 21enne terzino muore folgorato

Secondo quanto riporta il giornalista della Gazeta de Limeira, Edmar Ferreira, Kaio Felipe sarebbe morto per una scossa elettrica mentre cercava di far volare un aquilone. "Così giovane, così pieno di vita, così educato, umile e amichevole – scrive su Instagram il reporter -. Ho stretto una bellissima amicizia con lui, iniziata ai tempi dell’International de Limeira Under 20. L’avevo soprannominato Fábio Santos do Pradão per i suoi rigori e le sue punizioni. Sono distrutto, senza parole". Un puro divertimento si è trasformato in tragedia in pochi secondi: l'aquilone si saserebbe agganciato ai cavi dell'alta tensione e il giovane sarebbe morto folgorato, come scrive Edmar Ferreira.