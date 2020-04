Fifa 20: formare una squadra con budget pro. VIDEO

Nuovo appuntamento con Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di Fifa) e la Sky Esports Academy: entriamo nel dettaglio per capire come ottenere il verificato e partecipare ai tornei competitivi, con in mano un budget alto

Siamo arrivati ai vertici della rose competitive FUT.

Oggi andremo a vedere nel dettaglio come formare una squadra con un badget alto.

Come già saprete, apporteremo delle modifiche al team formato nelle precedenti puntate, per renderlo ancora più forte!

Partiamo dalla difesa, non so se ve lo ricordate, ma vi avevo anticipato che questo reparto era già molto forte per un budget medio, proprio per questo lo lasceremo invariato anche in questo caso.

Per il centrocampo, confermiamo De Jong IF, mentre due nuovi innesti sono pronti a calcare il campo: stiamo parlando di Laurent Blanc e Ben Yadder.

Blanc è un'icona davvero forte, mescolando tecnica alla grinta saprà gestire il centrocampo recuperando palloni e impostando azioni offensive.

L'altro nuovo arrivato, Ben Yadder, è molto veloce, per caratteristiche in gioco ricorda molto Leo Messi, rapido, tecnico e abile negli spazi stretti.

Ok, pronti per un attacco stellare?

Al fianco di Leo Messi, ovviamente confermato, vi sono due talenti cristallini come Kylian Mbappe e Neymar JR. Stiamo parlando di due fuoriclasse, due giocatori di cui difficilmente vi priverete dopo averli provati.

Con questa rosa sarete davvero in grado di fare prestazioni molto alte e di non solo ottenere il verificato ma partecipare ai tornei competitivi e portare a casa qualche risultato. Ovviamente da questo punto sono molte le migliorie che potrete apportare alla rosa, non vi resta che testare i giocatori e vedere come "girano" nel vostro team e con il vostro stile di gioco.

Siete curiosi di scoprire la mia squadra?

Alla prossima puntata!