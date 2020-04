Fifa 20: creare una top 11 con budget base. VIDEO

Formare una rosa solida è probabilmente il passo più importante per diventare competitivi in FUT.



Il budget influisce molto, ma come andremo a vedere, si può cominciare davvero con poco.

Infatti molti giocatori, pur essendo molto completi, hanno un costo basso per la facilità di reperimento nel mercato.

Se però siete quel tipo di persone che puntano solo al top, vi anticipo che ci sono diversi modi di ottenere i giocatori più forti: sicuramente il primo, quello più ovvio, è quello di giocare più partite possibili e fare buoni risultati alla weekend league per riscattare premi e crediti.

Vi sono poi altre modalità come il Draft, o le SBC, che vi permetteranno di ottenere pacchetti e giocatori speciali.

Un altro metodo, quello probabilmente più affascinante per molti giocatori, è la compravendita.

La compravendita è un sistema che vi farà guadagnare crediti, comprando alcune carte di giocatori in determinanti momenti per poi rivenderle a prezzi maggiorati.

Come dicevo, il trading in FIFA ULTIMATE TEAM è molto affascinante ma anche molto complesso, in quanto bisognerà seguire con costanza le oscillazioni di prezzo dei giocatori attraverso alcuni tool e siti web, per essere pronti ad acquistarle immediatamente quando il prezzo cala. Insomma una tecnica che richiede costanza, calma nello aspettare il momento giusto e prontezza nell’acquistare.

Per una formazione competitiva vi consiglio di realizzare una rosa "ibrida", ovvero composta da giocatori di diversi campionati e nazionalità. Questo vi permetterà di sfruttare i giocatori più forti di ogni campionato, ma occhio all'intesa!