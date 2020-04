Sky Sport eCup: Obrun2002 trionfa con il PSG

Si è conclusa la Sky Sport eCup, torneo che ha riunito 4096 giocatori impegnati a sfidarsi a Fifa 20: il PSG di Obrun2002 con un gol al 90' di Cavani ha sconfitto in finale il Real Madrid di Dastardly_27

I PROTAGONISTI DELLA FINAL EIGHT

TEAMPEDA - SASSUOLO

• Pietro Lorusso

• Modulo di partenza: 4-4-2

• Giocatore del Sassuolo (nella scuderia di eSports Academy)

• Qualificato alle fasi finali della eNazionale a Coverciano per FIFA20

CRISTRIKER98 - MANCHESTER UNITED

• Andrea Cristofaro

• Modulo di partenza: 4-2-3-1

• Anche lui ha fatto le qualifiche per la eNazionale e partecipato alle Global Series Italiane dell'anno scorso, l'ultimo torneo ufficiale a livello italiano prima dell'avvento della eSerie A

WHYALWJACK - ROMA

• Jack Gjetaj

• Modulo di partenza: 4-4-2

• Qualche mese fa si era classificato per il draft della eSerie A, tra i 32 giocatori che le 20 squadre della Lega Serie A potevano scegliere per essere rappresentate nella competizione finale però purtroppo non è stato scelto

OBRUN2002 - PSG

• Francesco Tagliafierro

• Modulo di partenza: 4-2-3-1

• Gamer del team Exeed da questo febbraio: realtà che opera sia su giochi come FIFA che Fortnite, Apex Legends, Rocket League…

• Ha fatto le qualifiche per la eNazionale

SPEACHTV - BARCELLONA

• Daniel Picci

• Modulo di partenza: 4-4-2

FIFA_ITA99 - INTER

• Riccardo Gargiulo

• Modulo di partenza: 4-2-3-1

• 742 nel ranking – 148 pt

DASTARDLY_27 – REAL MADRID

• Riccardo Nordio

• Modulo di partenza: 4-2-3-1

• 3° ai campionati italiani di FIFA 16

MARCHINOFORCE99 - CHELSEA

• Marco Giordani

• Modulo di partenza: 4-2-2-2

• 1743 nel ranking – 133 pt