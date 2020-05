Ci sono allenatori che segnano un'era durante la loro gestione dei club, ma non solo. Interessante la top 20 stilata da Transfermarkt che, considerando le squadre di tutta Europa, ha evidenziato il numero di passaggi in media a partita in questa stagione. Tre le italiane presenti. E il podio è legato a chi ha stravolto il calcio moderno tra possesso e tiki-taka

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI