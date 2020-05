Ventola, durante una diretta Instagram, racconta un vecchio episodio di campo a Vieri: "Si giocava Torino-Parma. Novellino era squalificato, ma si presentò allo stadio 4 ore prima della partita per non farsi vedere: negli spogliatoi 'urlava' in silenzio per darci le indicazioni, poi all'intervallo ci sgridò perché perdevamo, nonostante avesse solo ascoltato la radiocronaca. Alla fine riuscì ad uscire senza essere scoperto, nascondendosi nella cesta dei panni sporchi"