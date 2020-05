Il difensore, di proprietà dello United ma in prestito all'Estudiantes, è al centro delle polemiche dopo che il fratello Franco ha postato su Instagram un video - poi prontamente cancellato - che lo ritraeva in compagnia di almeno 10 amici e con un sigaro in mano. Il tutto in periodo di isolamento obbligatorio

Marcos Rojo è finito al centro delle polemiche in Argentina. Il difensore classe 1990, di proprietà del Manchester United ma in prestito all'Estudiantes, è comparso in un video postato su Instagram dal fratello Franco, che lo ritraeva durante una partita a carte insieme ad almeno 10 amici. Non la cosa migliore che potesse fare in periodo di lockdown, dal momento che anche il Sud America ha intrapreso la strada dell'isolamento obbligatorio per combattere contro la pandemia. Come se non bastasse, Rojo è stato visto anche con un singaro in mano, cosa non del tutto normale quando si parla di calciatori. Nessuno ha ancora dimostrato che le immagini siano attuali, intanto però la storia è stata immediatamente cancellata. Sui social alcuni tifosi hanno giusitifcato il suo comportamento, mentre altri hanno chiesto una sanzione esemplare. Adesso la palla passa al presidente Juan Sebastián Verón, che dovrà prendere una decisione qualora venga certificato che il video non sia vecchio.