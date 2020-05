2/25

20) NORWICH (Premier League): 5.4% di pareggi 0-0 negli ultimi cinque anni



Si parte con un club della Premier. Doverosa precisazione: pareggiare poco 0-0 non è per forza sinonimo di un attacco formidabile. A volte l'unico gol segnato può essere per la squadra avversaria!

CIES, LE SQUADRE DI A CHE UTLIZZANO PIÙ UNDER 21. CLASSIFICA