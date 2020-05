Fifa 20, l'arte della finta: il tutorial

Ciao a tutti!

Nella scorsa puntata abbiamo imparato ad usare due delle più importanti skill di FIFA 20, ovvero il Dragback e il Ball Roll. Oggi, invece, scopriamo la terza ed ultima skill fondamentale nel nuovo gameplay: sto parlando della finta di tiro! È probabilmente la skill più conosciuta e più usata di sempre, data anche la semplicità di esecuzione.

Dovete sapere che ne esistono due varianti, quella in corsa e quella sul posto. La prima, si realizza premendo Cerchio (o anche quadrato) + X mentre siete in corsa con il tasto R2. Questo tipo di finta risulta molto utile per scappare sulle fasce, soprattutto con i giocatori veloci ma con una buona percentuale di fisico.

Per la riuscita ottimale della skill, avrete bisogno di un piccolo spazio fra il nostro attaccante e il difensore, altrimenti rischierete di scontrarvi con il vostro avversario e perdere la palla.

Per la seconda tipologia di finta di tiro, quella in cui vi fermerete sul pallone, dovrete cliccare Cerchio + X mentre tenete premuto R1. Viene utilizzata principalmente per ripartire sulla fascia ma anche in area, così da riuscire a mandare a vuoto il difensore in corsa sulla fascia e passarla al compagno indietro che poi andrà facilmente alla conclusione.

Ovviamente ci sono tantissime altre skill in FIFA20, ottime soprattutto al calcio spettacolo mentre queste citate sono quelle che per me risultano fondamentali al gameplay.

Come ve la cavate, invece, con i calci piazzati? Ho qualche consiglio per voi, ma lo scoprirete nella prossima puntata!