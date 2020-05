Fifa 20, tutti i segreti della top 11. VIDEO

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento del capitolo rose. Nelle scorse puntate vi ho infatti presentato alcune delle mie formazioni preferite in base alla disponibilità del budget. Oggi vi andrò a presentare la mia ultima squadra, pronti?

In porta, ho dovuto sostituire Ter Stegen con Allison, secondo me leggermente meno forte. Perché dovuto? Ovviamente per le intese!

In difesa fa infatti il suo esordio un altro giocatore del Liverpool, Virgil Van Dijk, una carta fortissima, basti pensare che la sua versione base è la più costosa del gioco!

Al suo fianco, Rio Ferdinand, Icon strepitosa, oltre ad essere perfetta perché con valore 85 riuscirà a contribuire all’abbassamento dell’overall della rosa.

Dovete sapere che nel competitivo si è costretti a giocare con un overall massimo di 86, e perciò bisognerà giocare con i valori delle carte o ovviamente sfruttare la panchina, mettendo giocatori più forti in corso d'opera.

Come TD lascio Semedo, mi ci trovo molto bene, mi fa doppia intesa e mi aiuta con l'overall totale, in pratica è perfetto!

Alexes Telles IF è invece la mia scelta come terzino sinistro.

A centrocampo confermato De Jong IF, accompagnato però dalla Icon di Viera.

Non servono parole per presentarlo, Patrick Viera continua a dimostrarsi una delle carte più forti del gioco.

Sulle fasce offensive confermati, ovviamente, Neymar e Messi.

Per le due punte ho due giocatori incredibili, due campioni come Cristiano Ronaldo e Pelé.

La carta Icon di Pelé è molto buona, ma molti pro player usano Eusebio, vi consiglio di provare anche quella e capire con quale giocate meglio.

La duttilità di questi quattro attaccanti vi permetterà di scambiarli durante il match, stravolgendo le idee del vostro avversario.

Formazione conclusa, si scende in campo: ci vediamo nella prossima puntata per imparare le skills più efficaci di FIFA20!