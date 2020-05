Wim Suurbier, ex stella dell'Ajax e della Nazionale olandese degli anni '70, è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Amsterdam per un'emorragia cerebrale

Wim Suurbier è ricoverato in gravi condizioni. L'ex terzino dell'Ajax e dell'Olanda che hanno rivoluzionato il calcio e ottenuto straordinari successi negli anni '70, è stato colpito da un'emorragia cerebrale lo scorso 25 aprile e trasportato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva al VU Medical Center di Amsterdam. Ad accorgersi delle sue cattive condizioni e ad avvisare i medici è stata l'ex moglie Maja. "Spesso ci sentivamo telefonicamente e se non poteva rispondere perché era in viaggio, chiamava sempre dopo - ha raccontato al De Telegraaf -. Quando tutto questo non è avvenuto per giorni, sono andata nel suo appartamento perché avevo la chiave e, una volta arrivata, mi sono spaventata. Ho chiamato subito e in un attimo sono arrivate due ambulanze e un’auto della polizia. A causa del coronavirus inizialmente non ci permettevano di stare con lui, ma alla fine siamo riusciti a vederlo per fortuna. Ha avuto un’emorragia cerebrale sul lato destro, ma non sappiamo ancora se e come si riprenderà".

Chi è Wim Suurbier

Suurbier è stato uno dei grandi artefici dell'Era dei Tulipani e dell'Arancia Meccanica. Terzino eccellente in entrambe le fasi di gioco e rinomato in particolare per la sua resistenza, ha fatto parte infatti dell'Ajax di Cruyff e del calcio totale, in grado di conquistare la Coppa dei Campioni per tre anni di fila, dal 1971 al 1973. Quell'idea di calcio e la sua affidabilità sulla fascia lo hanno poi reso un perno fondamentale anche della Nazionale olandese, con la quale è andato ad un passo dal diventare campione del mondo: ha ottenuto il secondo posto sia nel Mondiale del 1974 che in quello successivo del 1978, accontentandosi poi del gradino più basso del podio in occasione di Euro 76. Dopo l'esperienza decennale con i lancieri, ha vestito anche le maglie di Schalke 04, Metz, Los Angeles Aztecs, Sparta Rotterdam e San José Earthquakes. Con la Nazionale Oranje, invece, ha chiuso la sua carriera dopo 60 presenze complessive e 3 gol.