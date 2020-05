Fifa 20, tutorial per segnare su punizione. VIDEO

Il viaggio nell'universo di FIFA20 continua con un nuovo capitolo.



Oggi parleremo di un argomento tanto fondamentale quanto ostico: sto parlando proprio di loro, i calci piazzati! Cominciamo dalle punizioni.

Quest'anno sono molto più dinamiche, lasciandovi più spazio alla creatività in fase di finalizzazione. Per ottenere il massimo dai calci di punizione, vi suggerisco tre metodi:

Il primo, il meno divertente probabilmente, è quello dell'azione manovrata, ovvero il passaggio vicino che poi porterà ad un passaggio in area ed infine al tiro. Quando però la distanza ve lo permette, entrano in gioco gli altri due metodi, quelli che vi permetteranno di finalizzare direttamente.

Il secondo è infatti la punizione a scendere, per realizzarla dovrete mirare col cerchio leggermente sopra la traversa, tirare raggiungendo le 2 o 3 tacche (dipende dalla distanza), direzionare l'analogico destro prima su e poi giù ed infine cliccare nuovamente il tasto del tiro nel momento in cui il calciatore sta per impattare il pallone. In questo modo realizzerete una punizione perfetta che si andrà ad insaccare in rete! Vi ricordo che questo tipo di calcio piazzato è ideale per le distanze molto ravvicinate.

Il terzo modo di calciare una punizione è quello a giro: è un po' più complicato rispetto al precedente, in quanto il cursore non deve essere posizionato a fil di palo ma un po' più distante. Per il resto, stesso procedimento della punizione a scendere tranne che con l'analogico destro dovrete realizzare un semicerchio nel verso in cui vorrete tirare.

Personalmente vi consiglio l'azione manovrata quando vi trovate lontani dalla porta e il tiro a scendere sulle distanze ravvicinate. Mi raccomando, prima di farle in partita, provate queste tecniche in arena allenamento, così da diventare impeccabili.