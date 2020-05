Paul Gascoigne e Diego Armando Maradona: due straordinari campioni della storia del calcio, prima ancora che personaggi sopra le righe nella vita al di fuori del rettangolo verde. Inevitabile che il loro incontro possa essere stato fonte di aneddoti curiosi. L'occasione di un divertente colloquio tra i due risale al 10 novembre 1992, per l'amichevole disputata tra Siviglia e Lazio. Il Pibe de Oro è alla sua ultime esperienza europea in Spagna, dopo gli anni di Napoli, mentre Gascoigne è l'idolo assoluto dei tifosi biancocelesti, nonostante alcuni comportamenti decisamente poco professionali. E anche in quell'occasione 'Gazza' non si smentì, come ha raccontato lui stesso in un'intervista concessa al "The Athletic": "Ricordo di aver giocato una partita amichevole contro il Siviglia di Maradona in Spagna, dopo aver trascorso tre giorni di fila a bere a Disneyland. Nel tunnel degli spogliatoi ho detto a Diego che ero distrutto, a pezzi. Lui ha risposto: 'Non preoccuparti, anche io'". Per la cronaca la sfida tra i due campioni finì in parità sul punteggio di 1-1, con il vantaggio iniziale di Pineda pareggiato proprio da Paul Gascoigne.