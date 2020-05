2/22

20. ILIA SHKURIN (Cska Mosca): 28.5 punti - 19 gol



Nella sessione invernale ha lasciato il campionato bielorusso, dove aveva segnato 19 reti, per approdare in quello russo, al Cska Mosca. In questi casi il regolamento della Scarpa d'Oro prevede che un giocatore possa cambiare squadra o anche campionato, e i suoi gol vengono sommati per dare il punteggio totale.