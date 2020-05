Montenegro, il 30 maggio riparte il campionato

In Montenegro riparte il campionato di calcio: ok del premier Markovic per scendere in campo, in stadi a capienza ridotta. A 13 giornate dal termine il Buducnost Podgorica è primo con 11 punti di vantaggio

Il campionato del Montenegro si prepara ad aggiungersi alla lista di quelli ricominciati dopo la sospensione dovuta al coronavirus. Il prossimo weekend sarà quello della ripartenza, a quasi 3 mesi dall'ultima giornata giocata il 7 marzo. Il premier montenegrino Dusko Markovic ha dato l'ok per giocare e le partite non si disputeranno a porte chiuse, bensì in stadi a capienza ridotta. Gli spettatori dovranno rispettare le regole riguardanti il distanziamento sociale e quelle generiche di sicurezza per il contenimento del contagio, questo influirà sul numero di posti a sedere disponibili in ogni singolo impianto.

In Montenegro i contagi si sono azzerati ormai da diversi giorni, così come i morti per Covid-19. I deceduti per questo virus sono stati nove, mentre i casi totali sono stati 325 su una popolazione di 600mila persone. Numeri incoraggianti, che quindi hanno portato le istituzioni ad autorizzare la ripartenza del campionato. Si ricomincia con il Buducnost Podgorica in testa, con un ampio vantaggio di 11 punti sullo Sutjeska secondo e 17 sul FK Iskra terzo. Alla fine del campionato mancano 13 giornate.