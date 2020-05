Il libro: "Sfidare il cielo", tra sport e storia

Partiamo da un paio di presupposti. Il primo è che imparare la storia non è importante, ma necessario. Il secondo è che - tolti i primi anni di scuola, e dunque i dinosauri, i Sumeri, l'universo, la caccia agli orsi e i cuori pesati sul piatto della bilancia, tutti argomentati stra-appassionanti - col passare degli anni la materia un po' si complica. Ma sarebbe un errore clamoroso, lasciarla lì solo perché si è fatta troppo complessa.

Ho provato così a raccontare gli ultimi 150 anni di Storia d'Europa attraverso 24 partite di calcio, scoprendo - ancora più di quanto pensassi - che il calcio e la storia vanno davvero di pari passo, e si intrecciano, si influenzano, a volte si cambiano l'uno con l'altra.

Il racconto parte dal 1872, quando Scozia e Inghilterra giocarono la prima amichevole tra nazionali, e intanto nascevano le nazioni, e arriva al 2018, quando si incastravano Brexit ed eliminazione dell'Inghilterra dal mondiale. Ci sono le guerre, i totalitarismi, l'orrore dell'Olocausto, il terrorismo di casa nostra e quello internazionale, ma anche le battaglie civili, il progresso, l'integrazione e le grandi scoperte.

Questo è "Sfidare il Cielo": un mix di storia, calcio e fantasia, nato per arrivare ai ragazzi ma con la speranza di piacere a tutti, figlio di due grandi passioni, che col tempo ho scoperto essere più vicine di quanto mi immaginassi: il calcio e il racconto storico.

Perché non capisci fino in fondo uno se non comprendi pure l'altro, come del resto ci insegnano i nostri tempi, e quello che stiamo vivendo. E' la Sfida al Cielo del ventunesimo secolo, e non vedo l'ora che venga vinta.