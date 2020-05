Fifa 20, come diventare impenetrabili. VIDEO

Ciao a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento e-sportivo!

Dopo l'attacco, oggi è il turno della fase difensiva, un tassello molto importante per diventare un vero pro player.

Scendiamo subito in campo: vi è mai capitato di subire dei contropiedi con l'avversario in superiorità numerica? Per ristabilire la parità e ricostruire la linea difensiva, non dovrete assolutamente selezionare i difensori ma spostare i vostri centrocampisti e farli tornare in difesa. Infatti solo con i CC bassi e la linea difensiva compatta potrete rischiare l'uscita con un difensore.

Ovviamente, in alcuni casi è obbligatorio muovere direttamente il difensore per scongiurare l'azione avversaria. Per esempio, quando il vostro avversario gioca con moduli che impiegano pochi attaccanti e vi accorgete che siete in superiorità numerica, potrete uscire ed anticipare.

Ciò non implica il fatto che dobbiate rischiare l'uscita. Uno dei segreti più preziosi per essere impenetrabili, è proprio quello di saper temporeggiare (tenendo premuto il tasto L2) e contrastare l'avversario solo quando si è sicuri di prendere palla.

Altra tattica molto utile in difesa, è quella di switchare continuamente i vostri giocatori con il tasto L1 così da muoverli velocemente e chiudere il più possibile le linee di passaggio.

Ma cosa fare quando siete molto chiusi e non riuscite a riprendere il possesso palla?

Il metodo più efficace è quello del fuorigioco.

Nello specifico, quando vedete il giro palla continuo nel momento in cui il centrocampista centrale passa il pallone all'altro centrocampista centrale, dovrete cliccare due volte la freccia giù ed attivare questa tattica. Così facendo il vostro avversario avrà poche opzioni di passaggio e riuscirete facilmente a riprendere il pallone.