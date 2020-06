Per difendere la propria abitazione dai ladri, l'ex attaccante della nazionale inglese ha utilizzato il metodo utilizzato da Kevin in "Mamma ho perso l'aereo": un cartonato ben visibile dietro una finestra per spaventare i malintenzionati

Come proteggere dai malintenzionati una villa extralusso (valutata circa 25 milioni di euro) e mettere in sicurezza la sua persona, quella della moglie – la modella Abbey Clancy – e tutti gli oggetti di valore presenti nell’abitazione? Peter Crouch – ex attaccante tra le altre di Liverpool, Tottenham e della nazionale inglese – ha trovato un modo davvero originale. Nessun sistema di sorveglianza super tecnologico, né personale di sicurezza intorno alla villa, bensì una sagoma di cartone che lo ritrae a grandezza naturale (due metri) ben visibile dietro una delle finestre dell’abitazione che ha come scopo quello di spaventare e allontanare i visitatori non desiderati. Sì, esatto: il vecchio trucco utilizzato per difendersi dai ladri dal piccolo Kevin nel famosissimo film "Mamma ho perso l'aereo".

"Cartonato in camera da letto? Antifurto perfetto!"

A svelare la singolare trovata è proprio Crouch durante "Save Our Summer", il suo programma in onda sulla BBC: "Ho messo il cartonato (che Crouch ha deciso di portare a casa dopo che è stato utilizzato come scenografia nel programma, ndr) nella stanza da letto al piano di sopra. Poi mi sono fatto una passeggiata in giardino, da lontano mi sono girato e ho pensato 'Ma chi c’è in camera mia? Che succede?'. Quindi l’ho lasciato lì per ragioni di sicurezza. Se qualcuno entra è perfetto come antifurto", ha ammesso proprio Crouch. Che negli ultimi anni è stato vittima di diversi furti: ma adesso, con il nuovo antifurto fai da te, le cose miglioreranno. O almeno così si augura Crouch…