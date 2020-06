Gli atti vandalici non cambiano le idee dell'amministrazione comunale: la statua resterà a Malmö ma in un'altra area della città. L'opera è entrata nel mirino dei tifosi locali dopo la scelta di Ibrahimovic di acquistare il 25% delle quote dell’Hammarby, club rivale CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Nonostante gli atti vandalici di cui è stata oggetto negli scorsi mesi, la statua di Zlatan Ibrahimovic non abbandona Malmö. Ad assicurarlo è l'amministrazione comunale della città che ha dato le origini al centravanti del Milan. L'opera realizzata in onore dell'attaccante da Peter Linde non sarà trasferita in un'altra città della Svezia, come precedentemente ipotizzato, ma cambierà solo quartiere. Lo ha spiegato Anders Malmström, portavoce del sindaco: "La statua rimane a Malmö e un gruppo di esperti studierà dove potrebbe essere installata". Di certo non sarà nei pressi dello stadio, dove oggi si trova ed è stata più volte messa nel mirino dai tifosi locali che sognavano un finale di carriera di Zlatan con la maglia del Malmö ed erano stati infastiditi dalla scelta di Ibra di acquistare nello scorso novembre il 25% delle quote dell’Hammarby, club rivale.