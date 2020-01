In attesa di rivederlo ufficialmente in campo in Serie A, Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. Questa volta, però, il suo entusiasmo e quello dei suoi tifosi non sono il motivo principale. Anzi, semmai il contrario. Come riporta il portale Aftonbladet, infatti, la statua in suo onore è stata nuovamente vandalizzata questa notte. Come si vede nella foto, gli artefici di questo brutale atto sono riusciti a superare le transenne e hanno segato i piedi dell'opera d'arte, finita inevitabilmente a terra. Non è la prima volta che la statua, localizzata a Malmö, viene attaccata dai tifosi locali, inferociti con Ibra dopo l'acquisto di alcune quote societarie dell'Hammarby, club rivale. "Sono davvero scioccato - ha dichiarato lo scultore, Peter Linde, a Sportbladet -. Per fare un danno del genere (dopo naso e braccia ndr) serve del tempo, evidentemente più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla a riguardo. A questo punto mettetela a Milano, è un buon posto. Lì i tifosi lo adorano, non come qui". Lo svedese è pronto a trascinare il pubblico di San Siro, ma il suo "regno" a Malmö sembra essere definitivamente concluso.