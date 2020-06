La moglie dell'ex capitano della Roma decide di farsi riccia e chiede un parere al marito. La risposta di Totti, via whatsapp, svelata dalla stessa Ilary: "Ma che capelli ti sei fatta? Tu non stai bene"

Ilary cambia look, Totti e il figlio Cristian non apprezzano. Con tutte le fasi del processo, dalla preparazione al giudizio finale, che trovano spazio in una storia su Instagram di Ilary, fino al gran finale in cui svela addirittura una chat privata di whatsapp con Totti.



Si parte con “l’esperimento”, così lo definisce la stessa Ilary intenta a farsi riccia, con la scena che si sposta poi in macchina, al momento di accompagnare a scuola Cristian, il primo a bocciare il suo nuovo look. Poi, insospettita dal silenzio del marito, Ilary scrive anche a Totti per chiedergli un parere: "Che ne pensi dei miei boccoli? Sii sincero ed onesto". E la risposta del’ex capitano giallorosso è piuttosto diretta: “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”, le scrive su whatsapp. Con la divertente chat mostrata a tutti i suoi followers.