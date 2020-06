Secondo i dati dell'Annual Review of Football Finance di Deloitte il mercato calcistico europeo ha generato ricavi per 28.9 miliardi di euro nella stagione 2018-19. Il 59% arriva dai top 5 campionati e la Serie A è quarta nel continente con 2.5 miliardi di ricavi, in aumento. Premier prima. E col virus si prevedono perdite per il 2019-20 ma una ripresa già dal 2020

