Tre positivi in Russia: rinviata Krasnodar-Dinamo

Rinviato al 19 luglio il match del campionato russo fra Krasnodar e Dinamo Mosca previsto per questa sera. Sono risultati positivi al Covid-19 l'attaccante Clinton Njie e i centrocampisti Charles Kaboré e Sebastian Szymanski, che rimarranno in quarantena per due settimane CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORMANENTI

La partita del campionato russo fra Krasnodar e Dinamo Mosca che avrebbe dovuto giocarsi questa sera è stata rinviata a causa di tre casi di positività al Covid-19 riscontrati nella squadra moscovita. Lo ha annunciato la federcalcio russa, precisando che il match è stato rinviato, salvo complicazioni, al prossimo 19 luglio. La Dinamo, da parte sua, ha reso noto che i tre calciatori risultati positivi sono l'attaccante Clinton Njie e i centrocampisti Charles Kaboré e Sebastian Szymanski, che ora rimarranno in quarantena per due settimane. Il club della capitale ha anche ringraziato il presidente del Krasnodar, Serguei Galitski, "per la sua disponibilità e per aver accolto la nostra richiesta di rinviare il match".