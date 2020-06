Positivi al Covid 5 giocatori della Stella Rossa

Il campionato serbo si è concluso nell'ultimo weekend, con la Stella Rossa che ha festeggiato il suo 31° titolo. Dopo la gioia, però, è arrivata la brutta notizia: cinque giocatori della squadra di Stankovic sono risultati positivi al coronavirus. Questi avevano contratto il Covid-19 già dopo la gara del 10 giugno in coppa contro il Partizan, giocata davanti a 16 mila spettatori (in Serbia gli stadi sono stati parzialmente riaperti). Sabato 20 giugno la Stella Rossa è scesa nuovamente in campo per l'ultima partita della stagione contro il Proleter, festeggiando poi la vittoria del campionato con 10 mila tifosi.