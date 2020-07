Dieci componenti della squadra di Dallas (nove calciatori e un allenatore) sono risultati positivi al coronavirus. La squadra è stata messa in quarantena, rinviato il match contro Vancouver in programma il 9 luglio a Orlando. La MLS precisa: "Entrambe le squadre potranno comunque allenarsi in attesa del match"

La MLS ha annunciato di aver rinviato il match tra FC Dallas e Vancouver Whitecaps: dieci membri della squadra di Dallas (nove calciatori e un allenatore) sono risultati positivi al Covid-19, da qui la scelta di posticipare il match inizialmente in programma il 9 luglio a Orlando. La città della Florida è la località scelta dalla MLS come sede unica per far riprendere il campionato interrotto a causa dell’emergenza coronavirus. La formazione di Dallas è stata messa in quarantena, ma la MLS ha precisato che "entrambe le squadre potranno allenarsi a Orlando" in attesa di conoscere la data in cui si recupererà la partita rinviata.