L'episodio prima della gara tra Cruz Azul e Toluca: protagonista Adalid Maganda Villalva, arbitro messicano che in passato aveva denunciato episodi di razzismo. E' stato l'unico a inginocchiarsi in segno di protesta contro le discriminazioni

Il ginocchio a terra, come segno di adesione alla lotta contro il razzismo, poi il fischio d’inizio. Scena che ultimamente vediamo spesso sui campi di tutto il mondo, con i principali attori del calcio che hanno deciso di riprendere il gesto simbolico della campagna Black Lives Matter. È successo anche in Messico, prima della gara di Copa tra Cruz Azul e Toluca, peccato che a far notizia sia il fatto che l’unico a inginocchiarsi sia stato l’arbitro della gara.

Adalid Maganda Villalva, nero messicano con un passato di episodi di razzismo subiti e una vocazione alla lotta contro le discriminazioni, è finora l’unica persona legata al calcio messicano che ha manifestato apertamente. Come fa notare El Pais, “dozzine di calciatori hanno coperto i loro profili Instagram con un’immagine nera in segno di protesta, ma nessuno si è inginocchiato o ha alzato i pugni davanti alle telecamere quando il calcio è ripartito a porte chiuse, con la coppa nazionale. L’ha fatto solo Maganda”. Per un breve istante, prima di dare il via alla gara, ma resta finora l’unico.