Il centravanti, chiamato La Bestia per il suo fisico, è stato grande protagonista della promozione del Wycombe in Championship. Uno sei suo sogni era quello di ricevere un messaggio dal suo eroe Klopp, che per l'occasione ha voluto fargli una grande sorpresa: "I miei giocatori mi hanno detto che desideravi un mio messaggio - le parole dell'allenatore tedesco del Liverpool - eccomi". La reazione del giocatore è tutta da vedere

Una gioia fuori dal comune per un centravanti oversize: è quella provata da Adebayo Akinfenwa, centravanti classe 1982 noto come La Bestia per il suo fisico prorompente, per la storica promozione del suo Wycombe in Championship, traguardo mai tagliato dal club inglese in 133 anni di storia. Alla fine della partita che ha garantito il salto di categoria al Wycombe contro l'Oxford United, Akinfenwa ha festeggiato nel corso delle interviste citando Jurgen Klopp, suo idolo, e esprimendo il desiderio di "festeggiare insieme" all'allenatore tedesco del Liverpool. Una speranza che è stata ben riposta.