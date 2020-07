Spadafora: "A settembre pubblico negli stadi"

Record di contagi e morti in Messico e Colombia

Il Messico ha registrato ieri 8.438 nuovi casi di infezione da coronavirus in un giorno, dato record per il paese dall'inizio della pandemia. In totale in Messico si sono avuti finora 370.712 contagi confermati e 41.908 decessi, di cui 718 nelle ultime 24 ore. Record di morti in un giorno invece per la Colombia, 315 ieri. Un aumentato di circa il 53% rispetto ai 206 decessi registrati in media la scorsa settimana. Un terzo di queste morti legate è avvenuto a Bogotà. La Colombia, che conta 50 milioni di abitanti, ha registrato un totale di 7.688 decessi e 226.373 casi di contaminazione da Covid-19