Oms: record di casi giornalieri al mondo

Serie A, Udinese: rimborso abbonati con voucher

L'Udinese Calcio rimborserà ai tifosi la quota dell'abbonamento non usufruita per la stagione 2019/2020 per l'emergenza Coronavirus. Il rimborso - informa la società friulana sul proprio sito web - sarà erogato attraverso la modalità del voucher, di importo pari alla quota non goduta, e sarà utilizzabile, fino ad esaurimento del credito, per tutti gli eventi ticketing di Udinese Calcio.