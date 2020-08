Guus Hiddink si conferma un giramondo firmando un contratto biennale per allenare la Nazionale di Curaçao, isola caraibica a nord del Venezuela: "Era difficile dire di no, voglio aiutarli a compiere il grande salto". L'ex tecnico di Real e Chelsea andrà a caccia di talenti olandesi, tentando di convincerli a scegliere di giocare per Curaçao le qualificazioni ai Mondiali 2022

Guus Hiddink ai Caraibi. Non è il titolo di un film, ma la destinazione del tecnico olandese, che conferma la sua nomea di giramondo firmando un contratto di due anni con la Nazionale di Curaçao. L'obiettivo, secondo quanto spiegato alla tv olandese Fox Sports, è quello di rendere professionistico il mondo del calcio della piccola isola a nord del Venezuela. Anche per questo, Hiddink (che ha firmato un contratto fino al 2022, anno del Mondiale in Qatar) sarà anche direttore tecnico della federazione. “Potrebbe non essere ovvio, ma era difficile dire di no - ha detto Hiddink a Fox Sports -. Curaçao ha fatto buoni progressi negli ultimi anni e vorrei aiutare i giocatori e lo staff a salire di un gradino più in alto nella scala internazionale". L'ex commissario tecnico dell'Olanda porterà nel suo staff l'ex calciatore Hedwiges Maduro.