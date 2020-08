Al termine di un'udienza durata tre ore e trasmessa in diretta tv, l'ex campione brasiliano detenuto in Paraguay con l'accusa di essere entrato nel Paese con documenti falsi, è stato rilasciato. Era agli arresti domiciliari in un hotel di lusso dal 7 aprile

È stato rilasciato, dopo oltre cinque mesi di detenzione in Paraguay e adesso “è libero di viaggiare in qualsiasi paese del mondo, ma dovrà far sapere se cambia il suo indirizzo in modo permanente”, come stabilito dal magistrato al termine dell’udienza. L’incubo di Ronaldinho pare essere terminato: l’ex campione brasiliano, arrestato lo scorso 6 marzo ad Asuncion, è stato rilasciato insieme al fratello, Roberto de Assis Moreira, con cui era agli arresti domiciliari dopo l’accusa di essere entrato nel Paese con un passaporto falso.