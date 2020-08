Nel mondo 23.8 milioni di casi e 814mila morti

Il direttore dei tornei Uefa, Martin Kallen, non esclude un cambio di scenario in vista di Euro 2020, in programma la prossima estate: "Giochiamo in 12 Paesi, se non è possibile troveremo altre soluzioni. A rischio sono le grandi città come Londra: se l'emergenza Covid diventa troppo grande, non si può giocare". Ceferin: "Impossibile dire oggi se ci saranno i tifosi allo stadio". LE PAROLE DI KALLEN