Festa Pepito Rossi, ritorno al gol dopo due anni

L'attaccante italo-americano rompe un digiuno lungo 846 giorni: entra in campo all'84' con la sua squadra sotto 2-4, segna il gol del 3-4 con una bella girata di sinistro in area e al 94' arriva il pareggio. L'ultima rete era arrivata in Serie A con la maglia del Genoa contro la Fiorentina il 6 maggio 2018 LE TRATTATIVE CON BARCELLONA E JUVE: IL RACCONTO DI ROSSI

Ottocentoquarantasei giorni dopo. Giuseppe Rossi torna al gol a più di due anni dall'ultima volta e lo fa con la maglia del Real Salt Lake City nella Major League Soccer. L'attaccante italiano, perseguitato dalla sfortuna negli scorsi anni, è stato decisivo nella rimonta della sua squadra in trasferta contro i Portland Timbers. Con il Real Salt Lake sotto di due gol e gli avversari avanti 4-2 al 90', l'attaccante italo-americano - entrato in campo al minuto 84 - si è preso la scena, raccogliendo la sponda aerea di un compagno in area, controllando con il destro e calciando di sinistro alle spalle del portiere avversario. Gol di rapina, seguito al 94 dal definitivo 4-4 di Sam Johnson per un risultato insperato, che vale come una vittoria.

L'ultima volta in A, l'omaggio della Mls L'ultimo gol di Rossi era stato segnato in Serie A: 6 maggio 2018, Genoa-Fiorentina 2-3. Contro una delle squadre del suo passato, Pepito segna il temporaneo 1-1 prima del sorpasso ligure con Lapadula e della rimonta viola con Eysseric e Dabo. Da quel giorno, l'ex attaccante di Parma e Manchester United era passato per il ritorno al Manchester United e al Villarreal, allenandosi per diverse settimane con il club spagnolo ma senza strappare un contratto, fino alla chiamata del Real Salt Lake a febbraio 2020. Alla quinta presenza (tutte da subentrante) è arrivato il gol sul campo di Portland. Celebrato anche dall'account ufficiale della Mls su Twitter: "Finale incantevole firmato Pepito Rossi".