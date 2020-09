Supercoppa Europea, data e ora di Bayern-Siviglia

L'insolita edizione autunnale della Supercoppa Europea vedrà sfidarsi il Bayern Monaco e il Siviglia, vincitrici rispettivamente di Champions ed Europa League. I tedeschi hanno sconfitto in finale il Paris Saint-Germain per 1-0 mentre gli spagnoli hanno sollevato il trofeo a scapito dell'Inter, che ha perso 3-2. Gli unici precedenti tra Bayern e Siviglia risalgono alla Champions 2017/18, quando si incrociarono ai quarti di finale: all'andata vinsero i bavaresi in Spagna (1-2), per poi pareggiare in casa 0-0 e passare al turno successivo. L'inglese Anthony Taylor dirigerà la sfida di Supercoppa Europea.