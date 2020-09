Circa 20mila spettatori attesi per la sfida tra regine d'Europa, incrocio in programma alla Puskas Arena. Inizialmente fissata il 12 agosto al do Dragão di Porto, la finale di Supercoppa Europea si disputa a Budapest e regala il match tra Bayern Monaco e Siviglia: ecco le vincitrici delle rispettive competizioni Uefa, trionfo numero 6 sia per i bavaresi (in Champions) che per gli andalusi in Europa League. Flick contro Lopetegui con la presenza del pubblico, ammesso per il 30% della capienza dell’impianto tra distanziamento e tutte le misure di sicurezza necessarie. La 45^ edizione del trofeo, quindi, presenta un motivo in più per non perdersi la finalissima a Budapest dall’insolito appuntamento autunnale.