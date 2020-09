Oggi in Puglia 90 nuovi casi di Covid

In Puglia sono stati registrati 90 casi oggi, di cui 52 in provincia di Bari Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 400.565 test; sono 4.600 i pazienti guariti; 2.419 i casi attualmente positivi, di cui 229 ricoverati (lo 0,6% si trova in terapia intensiva). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611